Preso há 1 ano, capitão que matou tenente em briga de trânsito tem novo pedido negado

Defesa alegou que Joaquim Pereira da Silva, de 62 anos, passa por problemas de saúde

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A juíza Lívia Cardoso, do Tribunal do Júri de Macapá, rejeitou os argumentos da defesa e manteve a prisão preventiva do capitão reformado da PM do Amapá, Joaquim Pereira da Silva, de 62 anos, preso por matar um tenente também da Polícia Militar durante uma briga de trânsito. A magistrada entendeu que o oficial vem conseguindo fazer seu tratamento médico dentro da cadeia, sem a necessidade de estar em liberdade.

A defesa alegava que o capitão tem sérios problemas de saúde. O parecer do MP foi pela manutenção da prisão, mas em regime domiciliar.

Na manhã do dia 24 de fevereiro do ano passado, o capitão matou com um tiro na cabeça o tenente Kleber dos Santos, de 42 anos, após uma discussão e perseguição pelas ruas do centro. O homicídio ocorreu na esquina da Rua Hamilton Silva com a Avenida Cora de Carvalho. A vítima estava indo deixar o filho de 4 anos na escola. Apesar dos quatro tiros disparados contra o veículo de Kleber, o menino não ficou ferido.

O capitão se apresentou à polícia quase dois dias depois do crime, e teve a prisão decretada em março. A defesa alega que ele agiu em legítima defesa, mas a justiça aceitou a denúncia de homicídio qualificado.

Ao avaliar mais um pedido de liberdade, a juíza Lívia Cardoso entendeu que a prisão ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública em função da gravidade do crime e pelo perfil do oficial, que já se envolveu em outro episódio de violência no trânsito.

Sobre os problemas de saúde, a magistrada disse ter constatado que Joaquim Pereira da Silva vem sendo atendido dentro do sistema carcerário.

“Destaco que, conforme informações prestadas pela própria defesa, o instituto (Iapen) autorizou a entrada de equipamento fisioterápicos para que Joaquim pudesse desenvolver as atividades necessárias para sua recuperação, o que me leva a concluir que seu tratamento vem sendo feito sem óbices”, comentou.