Preso por estuprar e matar criança sofre tentativa de homicídio no Iapen

Um preso tentou matar Ualefe Sousa, de 28 anos, estrangulado com um lençol

Por SELES NAFES

O homem que confessou ter estuprado e matado uma menina de apenas 9 anos, na última quarta-feira (15), na zona sul de Macapá, sofreu uma tentativa de assassinato dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), nesta sexta-feira (17). Segundo as primeiras informações apuradas, um detento tentou matá-lo enforcado com um lençol.

Ualefe Oliveira de Souza, de 28 anos, foi preso no Bairro das Pedrinhas por policiais militares e civis, e confessou o homicídio na Delegacia de Crimes Contra Crianças e Adolescentes (Derrca). O primo dele, que é cadeirante e teria assistido ao crime, foi solto na audiência de custódia porque não havia provas de participação dele. Depois de morta, Sarah Lopes da Costa, de 9 anos, teve o corpo escondido em um matagal que só foi localizado após a prisão e as indicações do assassino.

Segundo fontes do Iapen, hoje pela amanhã ele estava na enfermaria do presídio quando chegou outro preso para atendimento. Esse mesmo preso, que já responde por outro homicídio também no Iapen, reconheceu Ualefe e tentou o estrangulamento com um lençol. No entanto, ele foi impedido por policiais de plantão.

As mesmas fontes confirmam que não existe um pavilhão ou outro local adequado de isolamento de estupradores e outros criminosos que correm risco de morte nas mãos de outros presos.

Ualefe foi levado desacordado para o Hospital de Emergência de Macapá, onde ele continua em observação. Ele não teve ferimentos graves e recobrou a consciência dentro do hospital.

O Portal SN apurou também com moradores das Pedrinhas que estuprador pertence a uma família de pessoas com doenças mentais. Ontem, na audiência de custódia, o magistrado determinou que ele passe por uma avaliação psiquiátrica.