Princípio de incêndio em agência bancária do Centro de Macapá causa susto

Fogo não chegou a ase alastrar para dentro da agência, localizada na Rua Cândido Mendes.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ ZUMBI

Foi contido pelo Corpo de Bombeiros e não teve feridos o princípio de incêndio, na noite desta quinta-feira (9), em uma agência bancária do Centro Comercial de Macapá, próximo ao Canal da Avenida Mendonça Júnior.

Clientes que chegaram para acessar os caixas eletrônicos levaram susto ao se depararem com muita fumaça saindo do interior do rol de entrada, onde ficam os terminais de autoatendimento. Alguns relataram que, em seguida, viram chamas e acionaram os bombeiros.

De acordo com o major Emerson Dias, do Corpo de Bombeiros, foi um banner luminoso, fixado na entrada da agência, que incendiou. Combatentes de incêndio controlaram a situação rapidamente, evitando maiores prejuízos.

“Estávamos em outra ocorrência, no Ciosp do Pacoval, quando recebemos o chamado e conseguimos chegar muito rápido. Foi apenas um princípio de incêndio na entrada, não teve maiores prejuízos e não havia ninguém dentro do local no momento, por isso, não houve feridos”, confirmou o oficial.

Até as 8h desta sexta-feira (10), o Banco Santander ainda não havia informado se haveria expediente na agência.