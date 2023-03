Procurado por estupro há 24 anos no Ceará é preso no Amapá

Foragido foi localizado e preso em Macapá pela equipe da Core, da Polícia Civil do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido do Estado do Ceará que responde pelo crime de estupro foi preso pela Polícia Civil do Amapá, nesta sexta-feira (10), em Macapá.

João Wellington Maciel Araújo, de 49 anos, era procurado há 24 anos pela prática do crime de estupro, crime cometido na cidade de Aracoiaba (CE), em 1999.

Ele foi preso pela equipe da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) aconteceu na Avenida Presidente Vargas, no Bairro Santa Rita, região central da capital amapaense. Ele morava em uma quitinete nos altos de um estabelecimento comercial. A ação teve apoio dos agentes da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

De acordo com o delegado Fábio Araújo, os agentes da Core chegaram até ele após troca de informações com a Polícia Civil do Ceará.

“A Polícia do Estado Ceará nos comunicou que ele poderia estar em Macapá e nos forneceu outras informações. Com isso, a equipe de Inteligência da Core foi a campo e conseguiu localizá-lo. Criminosos vêm para o Amapá se esconder achando que não serão descobertos, ledo engado. Nós temos intercâmbio com as polícias de todo o país e se vier para cá, nós vamos localizar e prender”, reforçou o delegado.

O delegado explicou que desde a fuga do município onde ocorreu o crime, o processo criminal contra João Wellington foi suspenso e ele não pôde ser julgado.

Entretanto, explicou o delegado, o acusado estava prestes a se livrar em definitivamente, pois o crime ia prescrever em menos de dois meses, no dia 1º de junho de 2023. Por esse motivo, a prisão é preventiva.

O acusado não quis falar sobre o crime. Ele será encaminhado à audiência de custódia. A expectativa é que a Justiça o encaminhe ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde aguardará transferência ao Estado do Ceará.