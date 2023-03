Professores decidem parar por dois dias

Decisão foi tomada em Assembleia Geral da categoria ocorrida no último sábado na sede do Sinsepeap, em Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Nos próximos dias 30 e 31 de março, quinta e sexta-feira, os professores da rede estadual de ensino do Amapá vão parar. A paralisação com indicativo de greve foi deliberada em assembleia geral da categoria, no último sábado (25).

Segundo a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos em Educação do Amapá (Sinsepeap), Kátia Cilene, a decisão veio depois da reunião entre os representantes da categoria e o recém-criado comitê de valorização do servidor do Governo do Amapá, que aconteceu na última quinta-feira (23).

Ao secretário de administração estadual, Paulo Lemos, foi apresentada a proposta de reajuste salarial de 14,96%, mais reposições de perdas que ocorreram nos últimos 10 anos.

“Essa foi a nossa demanda dentro da reunião, porém, o secretário Paulo Lemos não apresentou nada. Disse que ainda ia conversar. Logo em seguida, como vi que não ia sair nada, apresentei para os secretários um ofício já solicitando a lista de pagamento de quem recebe pelo Fundeb [Fundo Nacional da Educação Básica] e quem não recebe. Para fazermos um cálculo de quem não recebe pelo Fundeb e o motivo pelo qual não estão destinando esse valor para os que têm o direito a receber, e porque eles não conseguem pagar o que temos direito”, explicou a presidente.

Ela informou que essa não é a primeira vez que o sindicato reúne com o secretário, apresentando as propostas dos servidores.

“Não é a primeira reunião com a Sead. Nós temos clareza do que estamos fazendo. A gente passa por todos os protocolos, porque sabemos como a justiça trabalha: ela quer prova. Então, a gente faz todo rito como protocolo e reuniões”, esclareceu.

O secretário de administração, Paulo Lemos justificou que a nova gestão ainda estuda uma contraproposta para apresentar aos servidores. Disse ainda que o devido ao pouco tempo de trabalho frente ao estado, o novo governo busca a melhor saída sem que para isso tenha que ferir a lei de responsabilidade fiscal.

“A gente recebeu a proposta. Não temos ainda uma posição alinhada, porque estamos estudando os números, para que a gente reúna com o governador e possa bater o martelo, se nós vamos ter possibilidade de dar algum reajuste ao servidor esse ano, ou não. Temos um prazo da data-base que é até o dia 1º de abril”,

Nos próximos dias, Lemos vai ouvir outras categorias de servidores do estado e, somente então, deliberará sobre reajustes.