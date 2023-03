Qual o nosso motivo?

Veja a ótima lição do capítulo 2 de Jó

Bom dia! Qual a principal motivação para ir à igreja hoje? Buscamos o Deus dos milagres, ou os milagres de Deus? Jó enfrentava uma série de dificuldades surpreendentes. Depois de ficar pobre, ficou extremamente doente, numa condição crítica. Ele não sabia que estava no centro de um conflito universal, no qual Deus queria provar que seu servo não esqueceria o Senhor apesar de todas as tragédias. Vamos analisar Jó 2 e tenha uma ótima semana de trabalho. Não se esqueça de falar com Jesus, diariamente!