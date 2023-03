Randolfe anuncia 3 mil novas residências do ‘Minha Casa, Minha Vida’ no Amapá

Informação foi divulgada após reunião entre ele e o ministro das Cidades, Jader Filho

Da Redação

O Conjunto Habitacional Miracema, na zona norte de Macapá, terá mais 3 mil unidades pelo programa Minha Casa, Minha Vida, retomado este mês pelo governo Lula. O anúncio foi feito pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), na noite desta quinta-feira (2), após reunião com o ministro das Cidades, Jader Filho.

De acordo com o senador, o ministro confirmou que virá ao Amapá para a entrega oficial do Miracema, que fica às margens da Rodovia Norte-Sul. Na oportunidade, ele confirmará a ampliação do residencial popular.

“Durante quatro anos ficamos sem qualquer ação do Governo Federal para sanar a falta de habitação no Brasil, agora temos um Governo que entende as necessidades das pessoas”, disse o líder do governo no Congresso Nacional.

Randolfe explicou que as três mil novas moradias vão contemplar famílias que ganham até R$ 1,8 mil por mês, e que são classificadas na chamada “Faixa 1” do programa Minha Casa, Minha Vida.