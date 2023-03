Randolfe: AP terá R$ 60 milhões de emendas de parlamentares não reeleitos

Senador solicitou ao governo Lula levantamento de recursos recursos parados durante o governo Bolsonaro

Da Redação

O líder do Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), confirmou a liberação de R$ 60 milhões pelo governo Lula ao Amapá. Os recursos de emendas indicadas por parlamentares que não foram reeleitos em 2022.

De acordo com ele, as emendas estavam engavetadas durante o governo Bolsonaro (PL), e agora serão usadas em saúde, infraestrutura, educação e outras áreas. Além dos 16 municípios, o governo do Estado, Ifap e Unifap estão contemplados.

Amapá R$ 2.405.000,00

Calçoene R$ 4.193.000,00

Cutias R$ 1.015.000,00

Ferreira Gomes R$ 1.235.000,00

Itaubal R$ 4.800.000,00

Laranjal do Jari R$ 1.946.409,50

Macapá R$ 14.129.051,00

Mazagão R$ 850.000,00

Oiapoque R$ 3.250.658,00

Pedra Branca R$ 300.000,00

Porto Grande R$ 3.057.814,00

Pracuúba R$ 1.375.859,00

Santana R$ 3.423.180,00

Serra do Navio R$ 655.904,00

Tartarugalzinho R$ 4.065.269,00

Vitória do Jari R$ 5.254.441,00

Governo Estadual R$ 5.549.841,00

IFAP R$ 241.854,46

Unifap R$ 764.620,12

“Esses recursos já existiam, mas seriam praticamente perdidos. Nós solicitamos o levantamento junto aos ministérios e foram listados valores aptos e agora esse dinheiro vai servir ao povo”, comemorou o parlamentar.