Rede da Mulher aperfeiçoa serviços no Amapá

Programação do mês da mulher destaca os serviços públicos disponíveis para elas.

Da REDAÇÃO

O mês da mulher, março, promove uma série de atividades e ações que visam aperfeiçoar a Rede de Atendimento e Proteção à Mulher do Amapá.

A programação ‘Março de Lutas, mulheres construindo um novo tempo’, que vai até 31 de março, iniciou esta semana, com um treinamento para 50 colaboradores da Rede sobre a diversidade de mulheres que buscam por orientação e a violência contra elas.

“Iniciamos as atividades com um treinamento para que possam entregar à sociedade um melhor atendimento, com educação e respeito”, destacou a secretária de Estado de Políticas para Mulheres Adriana Ramos.

No Amapá, em 2022, mais de 10,7 mil mulheres buscaram orientação nos centros de Atendimento à Mulher (Cram) e à Família (Camuf). Os órgãos fazem parte da Rede de Atendimento e Proteção à Mulher do Amapá (RAM), que busca cortar o ciclo da violência doméstica. Também compõe a rede o Núcleo de Acolhimento às Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexo (AmaLBTI), a Defensoria Pública, o Ministério Público Estadual (MPE), o Hospital da Mulher Mãe Luzia, e a Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher.

Tipos de violência

Além da violência física e sexual, há alguns tipos de violência contra a mulher que ainda são poucos conhecidos ou debatidos. A RAM atende, também, casos de

Violência Patrimonial

Acontece quando há retenção, furto, destruição de bens materiais ou objetos pessoais, como documentos e roupas; controlar ou tirar dinheiro contra a sua vontade.

Violência Moral

Depreciar a imagem e a honra da vítima por meio de calúnia, difamação e injúria, como espalhar boatos e falsas acusações. Essa violência também pode ocorrer pela internet.

Violência Psicológica

Ação que causa dano emocional, diminuição da autoestima ou que impeça o direito de fazer as próprias escolhas. São atitudes como ameaçar, humilhar, perseguir, chantagear, constranger e controlar o que a mulher faz.

Endereços

SEPM

Rua São José, nº 1570 – Centro

CRAM

Macapá: Rua São José, nº 1500 – Centro

Mazagão: Avenida Intendente Pinto, nº 932 – Centro

Porto Grande: Avenida Manoel Bentes Parente, nº 785 – Centro

Laranjal do Jari: Avenida Tiradentes, nº 882 – Agreste

Oiapoque: Rua Joaquim Caetano da Silva, nº 1000 (prédio do Super Fácil)

Camuf

Macapá: Rua São José, nº 1590, Centro

Santana: Avenida Santana, nº 1815B – Centro

Ama LBTI

Macapá: Rua Odilardo Silva, nº 854, lote 215, quadra 27, setor 1 – Julião Ramos