Risco de atropelamento deixa pais de alunos em alerta na zona norte

Uma das principais vias que levam à escola é estreita e não tem calçada. Todos os dias eles correm o risco de serem atropelados.

Por ANDRÉ ZUMBI

Pais de alunos que estudam na escola municipal Eliana Flecha Vilhena, localizada no Bairro Jardim Felicidade 1, zona norte de Macapá, denunciam a falta de segurança no trânsito na Rua do Horto Municipal.

A via não tem acostamento e nem calçadas. Além disso, quando os carros desviam dos buracos, colocam em risco a vida das crianças.

A rua é usada por pedestres e ciclistas, moradores do Bairro Novo Horizonte e adjacências como Jardim 1 e 2, que precisam levar os filhos para a escola ou ir ao trabalho.

Além dos buracos, o lixo e o mato tomam conta da lateral da rua. Isso obriga as pessoas a disputarem espaço com os veículos que trafegam na área e colocam suas vidas em risco todos os dias.

A assistente social Rosangela Gomes, de 36 anos, mãe de aluno e moradora do Novo Horizonte, ressalta que o local necessita de uma intervenção urgente do poder público para que as crianças cheguem em segurança na escola. Todos os dias ela enfrenta o mesmo trajeto e teme acidentes.

“É o único acesso que nós temos para chegar até a escola. Não tem outra forma. Infelizmente, a gente não tem coragem nem de deixar nossos filhos virem sozinhos, porque ficamos preocupados”, relatou a assistente social.

O motorista, Walter Flor do Vale, de 57 anos, afirma que é impossível trafegar com segurança naquela área. Segundo ele, os moradores já vêm pedindo há algum tempo providências para melhorar a estrutura da pista, considerada muito estreita por ele. Walter diz que, por pouco, as pessoas que passam pelo local não são atropeladas.

“Principalmente, quando os ônibus passam. Quando encontra um ônibus vindo e outro indo, o perigo aumenta. Então, as crianças correm risco, assim como os pais também. Queremos essa calçada, nem que seja de madeira. Isso a gente já pede há vários anos”, reclamou o motorista.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Obras (Semob). O órgão explicou que a rua já recebeu vistoria técnica para averiguar as especificidades do local para implantação de calçada.

Informou, ainda, que “está realizando a estruturação do projeto e levantamento de recursos para a execução da obra”.