Saiba como obter até 40% de desconto em multas da CTMac

Em 2021, as multas aplicadas somam 19.918. Em 2022, um total de 80.170 cometeram algum tipo de infração do trânsito

Condutores multados pela Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac) podem ter até 40% de desconto do valor da infração.

As consultas de veículos e descontos de 20% podem ser obtidas NESTE LINK. Já os abatimentos de 40% podem ser obtidos por meio do aplicativo de celular Carteira Digital de Trânsito (CDT), ou ainda, na própria CTMac, tendo em mãos placa e Renavan do veículo.

No aplicativo, o usuário passa a receber notificações detalhadas de todas as infrações cometidas, podendo optar pelo desconto. Dessa forma, o motorista reconhece a infração e abre mão da defesa prévia e possibilidade de recursos contra a autuação. Em seguida, o aplicativo da carteira digital gera um código de pagamento que pode ser utilizado nos bancos conveniados.

As multas também podem ser pagas de forma presencial, no prédio da CTMac, localizado na Rua Minas Gerais, nº 32, bairro Santa Rita. O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. O motorista deve apresentar o número da placa e Renavan do veículo.

