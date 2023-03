Salvo das drogas pelo judô, atleta precisa de quimono para competir

Agora limpo, ele procurar se recuperar e dedica-se a treinar todos os dias para a próxima competição.

Por ANDRÉ SILVA

Jorge Andersem Benathar Dantas, de 27 anos, é amapaense e filho de pais paraenses que chegaram ao Amapá em busca de trabalho e se instalaram no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

Com 8 anos, Andersem conheceu o judô, através do mestre Ronildo Nobre. Aos 10 anos, começou a competir e participou de muitos torneios no Brasil, na Guiana Francesa e chegou a ir até à França. Foi campeão regional e medalhista brasileiro, com boas posições no ranking nacional.

A carreira esportiva estava a todo vapor até que uma decepção no esporte o levou para o lado sombrio da vida. Passou a consumir drogas e a andar com más companhias. Na época, já maior de idade, casado e com uma filha, ele viu tudo aquilo que havia construído desmoronar na frente de seus olhos. A dependência química o afastou dos tatames, do sensei e da família.

“Cheguei a perder a mulher a filha e fiquei no fundo do poço”, resume.

Mas, em 2022, veio a reviravolta. Ele juntou forças e buscou ajuda do antigo mestre, que lhe estendeu a mão e o aceitou de volta no tatame.

Em março, voltou às competições e venceu a categoria sênior do XV Circuito Amapaense de Judô. A vitória lhe deu direito a participar do circuito regional, que será realizado em abril em Macapá.

“Agora estou no processo de recuperação. Larguei esse mundo de escuridão dessas coisas que não convém, e busco superar isso tudo. Tem muita gente me ajudando agora e acreditam em mim”, animou-se o atleta.

Atualmente, Jorge está treinando todos os dias. A disciplina vem por meio do esporte. A rotina começa às 4h da manhã. Agora o desejo dele é continuar nesse ritmo e dar uma vida melhor para a filha e ajudar a mãe.

“Eu sou disciplinado hoje por causa do Ronildo. Se você escutar das pessoas que me cercam, você vai ver que todos dizem que sou disciplinado. Antes não tinha hora para dormir e nem pra comer. O judô me tirou das ruas, porque eu poderia estar morto”, reconheceu o atleta.

Mas como vida de atleta no Amapá é feita de desafios, Andersem precisa derrotar rapidamente outro adversário: a dificuldade financeira. A próxima competição acontece nos dias 1 e 2 de abril. Só que ele precisa confirmar a inscrição, no valor de R$ 120, até 12h desta quarta-feira (22). Além da taxa, também precisa de um quimono, que está no valor aproximado de R$ 800.

“Eu preciso ter esse valor da inscrição e apresentar os dois quimonos. Um eu já tenho. É uma oportunidade que estou agarrando com toda a força”, disse o atleta.

Para ajudar, as pessoas podem contribuir entrando em contato com Jorge pelo telefone (96) 98426-0303.