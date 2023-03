Saúde e obras paradas: a Itaubal onde Joelma vai ganhar quase R$ 200 mil

Prefeitura contratou show da cantora paraense enquanto município necessita de investimentos urgentes em saúde, educação e turismo

Compartilhamentos

Por JÚLIO MIRAGAIA

Após a repercussão negativa do show da cantora Joelma em Itaubal, previsto para ocorrer no dia 6 de maio, moradores do município com um dos piores índices de desenvolvimento do Amapá detalharam a situação de verdadeiro abandono de escolas, unidades de saúde e de pontos turísticos na cidade.

O Portal SelesNafes.com recebeu imagens que mostram prédios e espaços públicos que necessitam de urgente investimento, enquanto a prefeitura desembolsará cerca de R$ 200 mil para a apresentação da cantora paraense daqui a dois meses, conforme consta no calendário da artista que pode ser conferido aqui.

No distrito do Curicaca, a Unidade Básica de Saúde Celina de Oliveira Tavares está com o prédio comprometido, com infiltrações em todos os compartimentos, mofo, morcegos que deixam fezes nos espaços, mato alto e com a estrutura da caixa d’água em risco de desabamento, além do risco de desabamento do forro da própria unidade. Veja:

Outra dificuldade na saúde é a situação do transporte. A ambulância do município está no “prego” por falta de manutenção. Há ainda indignação com a forma como está sendo a marcação para atendimento. Segundo um morador, que preferiu não se identificar, as UBS tem permitido a marcação de uma consulta por família.

“Temos que escolher quem mais precisa de atendimento, um absurdo”, desabafou o morador.

As unidades de ensino também vivem situação difícil. Há relatos de pais de alunos comprando materiais básicos para as escolas municipais, como resmas de papel.

Um ativo que poderia alavancar a economia em Itaubal, o turismo também carece de investimentos. O Malocão do Curicaca está abandonado e com estrutura física comprometida. É o único espaço que a comunidade tem para promover eventos culturais. Sem placa, a obra está paralisada há mais de 5 meses.

Os moradores indicam ainda outra obra parada na cidade, onde deveria ser construído um centro de convivência para pessoas idosas (foto de capa da matéria) mas que, no momento, é um terreno abandonado.

A frota dos tratores toda necessita de manutenção e quando o agricultor vai solicitar um trator para arar a terra, tem que comprar o óleo diesel, e caso não compre acaba comprometendo os serviços nos assentamentos.

Enquanto saúde, educação e turismo vivem dias de visível dificuldades que prejudicam diretamente a qualidade de vida de quem mora em Itaubal, os recursos existentes nos cofres municipais serão direcionados para uma “estranha prioridade” da atual gestão da prefeitura.