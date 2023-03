Veja a análise de Neemias 7

Bom dia! Muitas vezes não possuímos dinheiro. É o dinheiro que nos possui. No capítulo 7 do livro de Neemias encontramos o povo de Deus arrecadando recursos para a reconstrução do templo de Jerusalém. Todas as classes sociais estavam envolvidas. Hoje, o capitalismo e o egoísmo empurram as pessoas a acumular dinheiro e bens, esquecendo as pessoas ao redor. Tudo o que ganhamos só faz sentido quando ajudamos quem precisa. Tenha uma ótima quinta-feira (9) com o nosso senhor Jesus!