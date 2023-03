Jó 3 traz um amargo desabafo do protagonista em meio a tanto sofrimento

Compartilhamentos

Bom dia! Sincera, é a pessoa que não esconde quem é. A sinceridade é sempre necessária, nas relações pessoais ou com Deus. Em Jó 3, encontramos o protagonista do livro desabafando em meio a tanto sofrimento. Ele desejou, sinceramente, não ter nascido. Oração é o diálogo sincero com Deus, é como abrir o coração a um amigo. Tenha uma ótima terça-feira, sempre procurando conversar com Jesus!