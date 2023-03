Sem defecar há 40 dias, menino de 10 anos sofre incessantes dores

Antes de vir para Macapá, Ednando passou por internações e cirurgia que não deram resultado.

Por ANDRÉ ZUMBI

Desde o início do mês de janeiro, Ednando Bessa da Silva, de apenas 10 anos, enfrenta uma verdadeira batalha pela vida.

A casa de Ednando fica no município de Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá, onde mora com a avó há dois anos.

Após passar por três internações, várias idas e vindas ao pronto socorro de Laranjal, sem ter o problema de saúde resolvido, ele está agora internado no Hospital da Criança e Adolescente, no Centro de Macapá.

Há mais de 40 sem defecar, com incessantes dores intestinais, o menino precisa de ajuda financeira para fazer exames específicos.

A mãe, Edivani Bessa Silva, de 28 anos, estava no Sul do país, para onde foi com ele há sete anos atrás de emprego. Ela trabalhava como segurança patrimonial em um supermercado de Curitiba (PR).

O garoto morava com ela, mas o trabalho tomava muito tempo e o menino passava quase o dia todo na escola e sendo cuidado por outras pessoas. Por isto, a mãe preferiu enviá-lo de volta para o estado para morar com a avó. Agora, está de volta ao Amapá para cuidar do filho.

Ela contou que, nos primeiros dias de janeiro o menino passou a sentir febre, vômito e constipação. Preocupados, os parentes o levaram até o hospital de Laranjal.

Segundo Edivani, os médicos diziam que não era nada grave. Entretanto, a situação do menino piorou, e, no dia 8 de fevereiro, ele foi operado às pressas.

Dez dias depois, a criança foi liberada para ir para casa, com a recomendação de que podia comer de tudo e tomar bastante água. Mas, dias depois, Ednaldo piorou e mãe voltou ao hospital para pedir ajuda.

“O médico que atendeu ele, pediu um raio x e disse que ele só tinha gases. Que a dieta dele estava liberada e que ele só tinha que tomar água e caminhar. Fui pra casa, mas ele não melhorou então voltamos ao hospital”, narrou a mãe.

De volta ao hospital pela 9ª vez desde o início da crise, o menino não apresentou melhora e foi transferido para o HCA, em Macapá, onde aguarda novos exames.

Um desses exames é a colonoscopia, que ainda não foi agendada. O menino segue sem diagnóstico fechado e sofrendo com as fortes dores. Quando não está dormindo, ele chora.

Desesperada, a mãe tenta fazer o exame por conta própria, mas não tem condições financeiras para isso e nem para manter fraldas e produtos de higiene para o filho, por isso pede ajuda.

Quem puder e quiser contribuir, o contato é (41) 99278-5308 ou pode fazer doações pelo pix de e-mail [email protected], em nome de Edivani Bessa Silva.