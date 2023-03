Sem recursos, Uma Cruz Para Jesus vive via crucis

Falta de recursos ameaça apresentação da peça teatral ao ar livre, tradicionalmente encenada ao lado da Fortaleza de Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

Depois de ficar dois anos parado por causa da pandemia de covid-19, o espetáculo Uma Cruz Para Jesus enfrenta novas dificuldades. A falta de recursos financeiros ameaça a apresentação, que já é tradição no calendário amapaense durante a Semana Santa.

A peça é realizada pela Companhia Arena e tem previsão de custos de R$ 80 mil. A menos de 30 dias para as apresentações, marcadas para os dias 6 e 7 de abril, os ensaios ocorrem no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá, nos fins de semana.

O governo do Estado já sinalizou apoio, mas o ainda não revelou de quanto será e nem quando. Isso vem causando preocupação no idealizador e diretor da peça, Amadeu Lobato.

Desde a última apresentação, em 2020, a nova proposta do espetáculo fez com que o número de atores dobrasse, indo para 120 participantes.

“Necessitamos de outras situações de imediato, como consertar figurino, adaptar, criar novos, enfim. São coisas que necessitam de uma certa urgência pelo fato de estarmos às vésperas”, disse o diretor.

O diretor explicou que se o valor já estivesse disponível teria mais poder de barganha junto aos comerciantes, em relação a descontos. Atualmente, ele tem tirado do próprio bolso e reaproveitado material de 2 anos atrás – uma pequena parte apenas será reaproveitada.

“Como eu já faço isso há muitos anos, invisto dos meus próprios recursos, uso limite do meu cartão. Até compramos uma parte do material necessário de imediato, para começar a fazer as mudanças que a gente precisa, mas a gente não tem como dar tudo. Não temos esse poder, né”, lamentou.

A previsão de custo do projeto com som e iluminação é de pouco mais de R$ 12 mil. Os ensaios estão acontecendo todos os sábados e domingos no anfiteatro da fortaleza, às 16h.

Quem quiser ajudar o projeto, pode fazer doações via pix para a chave 96 984206075, cadastrada no nome do diretor, Amadeu Lobato.