Vejamos a análise de Ester 3

Compartilhamentos

Bom dia! Nosso planeta, nosso mundo, é muito pequeno perto da imensidão do Universo. É como se vivêssemos numa poeira cósmica. Vale à pena ter um segundo de glória num palco tão minúsculo. Em Ester 3, o rei Amã determina que todos se curvem diante dele. Mordecai, no entanto, entendia só devemos nos curvar diante de Deus! Qual tem sido a sua escolha? Tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus!