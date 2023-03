Tiroteio em frente a bar termina com um morto

Caso aconteceu no b Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma troca de tiros com uma equipe da companhia de Choque do Bope terminou com um homem morto na madrugada deste domingo (5), no Bairro Buritizal, na zona sul De Macapá.

O caso aconteceu na Avenida Pedro Lazarino com a Rua Claudomiro de Moraes, em frente de um bar. A polícia foi chamada para controlar um homem que estaria exibindo uma arma em um bar.

Quando o Bope chegou ao local, visualizou Igor da Conceição Teixeira com uma pistola nas mãos. Os policiais ordenaram que ele baixasse a arma. Contudo, ele começou a disparar. No revide, foi atingido. O Samu confirmou o óbito no local.

Por volta de 3h desta madrugada, o corpo foi removido ao IML. A perícia conferiu varios tiros na viatura do Choque, disparados por Igor.

Segundo a polícia, ele respondia a processos criminais e estava com mandado de prisão decretado pela Justiça.