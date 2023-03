Traficantes cobram dívida e ex-detento é morto com mais de 10 tiros

O crime aconteceu por volta de 23h50, numa região periférica do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Jackson Júnior da Silva Figueiredo, de 28 anos, foi assassinado com vários tiros de pistola calibre ponto 40, no fim da noite desta terça-feira (7), na zona sul de Macapá. O crime aconteceu por volta de 23h50, numa região periférica do Bairro Congós.

Pato ou Peixe, como era conhecida a vítima, foi atacada por pelo menos dois atiradores enquanto transitava por um perímetro escuro e ermo da Avenida Raimundo Antônio Machado.

Além da dependência química, a polícia confirmou que Jackson possuía passagens por furto, roubo e homicídio, ocorrido em 2021.

De acordo com informações apuradas pelas Polícias Militar e Civil, momentos antes do ataque a tiros, os criminosos teriam abordado Pato em via pública e prometido matá-lo, caso não pagasse uma suposta dívida.

Ele teria procurado alguns parentes e confidenciado a ameaça. Em seguida, nas proximidades da casa onde morava, foi atingido por mais de dez disparos.

Para o delegado Paulo Morais, da Delegacia de Homicídios, as evidências apontam para uma execução motivada por acerto de contas, possivelmente com traficantes, mas a autoria do crime ainda é desconhecida.

“Pela quantidade de disparos, foi uma execução, de fato. Ele falou em casa que foi ameaçado, mas não falou quem era. Por enquanto, vamos trabalhar com essa linha de acerto de contas com traficantes”, comentou o delegado.

Ele e os investigadores da Homicídios prosseguem no caso.