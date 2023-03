Um mau exemplo

A infração ocorreu na saída do Bairro Marabaixo I, zona oeste de Macapá.

Por SELES NAFES

Se a “educação vem de berço”, o que dizer de um pai ou mãe que manda a filha descer do carro para arrastar cones da polícia para controlar o trânsito? Isso ocorreu na manhã desta segunda-feira (13) e foi filmado pelo passageiro de outro veículo, que enviou ao Portal SN.

A infração ocorreu na saída do Bairro Marabaixo I, no acesso com a Rodovia Duca Serra, onde o BPRE tenta há duas semanas reduzir os engarrafamentos no início da manhã.

O vídeo mostra um Celta prateado parando. Uma criança desce e tira do caminho um dos cones da barreira montada pela polícia. Em seguida, a menina volta para o carro, que fura o bloqueio.

“Infelizmente, este pai ou esta mãe está dando um péssimo exemplo. É uma vergonha identificar pais tão descompromissados com a educação do próprio filho”, avalia o major Iram Andrade, comandante do batalhão.

Ele acrescentou que a infração é prevista no Art. 210 do Código de Trânsito Brasileiro: transpor sem autorização bloqueio viário policial é uma infração gravíssima, que pode resultar em multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir.

O congestionamento ocorre nos dias de semana, sempre entre as 7h e 8h30, por causa da travessia de pais e alunos da escola Santa Maria, na faixa de pedestres em frente ao Residencial Cabralzinho.

A Secretaria de Transportes do Amapá (Setrap) informou que o problema deve acabar com a instalação da passarela próxima do conjunto, o que deve ocorrer ainda em março.