Vacina contra varíola do macaco não estará disponível em UBSs

Apenas três grupos receberão as doses da vacina, entre eles, os portadores de HIV.

Por ANDRÉ ZUMBI

O Amapá recebeu na segunda-feira (13), 65 doses da vacina contra a varíola do macaco. Apenas três grupos serão imunizados prioritariamente, entre eles os portadores do vírus HIV.

O segundo é dos profissionais da saúde, principalmente aqueles que trabalham em laboratório e que manipulam o vírus, como explicou Angélica Oliveira, coordenadora estadual do programa de imunização da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

O terceiro grupo a receber o imunizante será das pessoas que tiveram contato com pacientes contaminadas com a doença. No Amapá, três foram casos notificados, em outubro de 2022.

Esses casos, como lembrou a coordenadora, foram todos importados de outros estados. Os pacientes já estão curados. Este ano houve notificação de casos suspeitos, mas todos foram descartados.

“O sistema de vigilância do país identificou logo os casos e isolou a ponto de não contaminar outras pessoas. Por isso a importância da vigilância em agir rápido. Com isso houve uma redução dos casos”, destacou a coordenadora.

Ela lembrou que a vacina só será aplicada com recomendação médica, e as doses não estrarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Elas serão ofertadas no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, no Hospital das Clínicas Alberto Lima (HCAL).

Para ter acesso às doses, os pacientes precisam procurar o Superfácil para fazer o agendamento.