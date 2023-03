VÍDEO: após sair de UBS, casal é arremessado de moto em colisão com picape

Colisão ocorreu no Bairro Marabaixo, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motorista foi preso pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar do Amapá, após se envolver num acidente que deixou um casal gravemente ferido na madrugada desta segunda-feira (13), no Bairro Marabaixo, na zona oeste de Macapá.

As vítimas, Elivandro dos Santos Lira, de 43 anos, e Andreza do Socorro dos Santos Sampaio, de 38, seguiam numa motocicleta quando foram atingidas frontalmente pela picape conduzida por Paulo Denilson Dias Pantoja, de 43 anos.

Na colisão, o casal foi arremessado por cima do carro e bateu violentamente contra o asfalto. O sinistro, ocorrido no cruzamento da Rua 18 com a Avenida 9, foi flagrado por câmeras de segurança residenciais e de estabelecimentos comerciais.

Nas imagens, é possível observar que o motorista da picape, mesmo com a frente do carro toda avariada pelo impacto, ainda tentou fugir do local, mas logo foi interceptado por um motoqueiro que passava no momento do acidente.

Também é possível observar que a picape fez uma conversão à esquerda antes que a motocicleta passasse – como determina a regra de conversão. Veja as imagens:

De acordo com o BPTran, o teste do etilômetro apontou que Denilson dirigia sob influência de álcool. O resultado final do teor, 0.72 mg/L, caracterizou crime de trânsito. O motorista foi preso em flagrante por embriaguez, o que pode implicar em multa de quase R$ 3 mil e na suspensão do direito de dirigir.

O casal que havia acabado de sair do trabalho, na UBS Marabaixo, foi socorrido ao Hospital de Emergências e segue internado.