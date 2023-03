VÍDEO: briga entre rivais termina com um baleado na Praça do Coco

Momento da confusão e tiro foi filmado por um cliente que estava em um dos quiosques, no Centro de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem foi baleado durante uma briga entre rivais na noite de terça-feira (28) em dos pontos turísticos de Macapá, a Praça do Coco, no Centro de Macapá. O crime ocorreu por volta de 23h30.

Atingido na barriga, Thiago Camelo de Souza, 26 anos, ainda está internado no Hospital de Emergências da capital. De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), populares pediram socorro após presenciarem uma briga seguida de disparo de arma de fogo.

Três equipes do 6º Batalhão da PM do Amapá foram ao local e uma delas se deparou com um dos envolvidos na confusão no momento em que ele tentava deixar o lugar. Para não ser preso, o suspeito abriu fogo contra os militares. Houve troca de tiros, mas nenhum policial foi ferido. O homem armado conseguiu fugir, por um matagal atrás da Residência do Oficial.

Ainda segundo o Ciodes, no HE, antes de entrar em procedimento cirúrgico, a vítima baleada contou aos policiais que estava em um dos quiosques da Praça do Coco acompanhada de seu primo, identificado como Gésilo Camelo Pires, que estava armado.

De acordo com o relato de Thiago, um desafeto do seu primo, o qual não soube informar o nome, chegou ao local e iniciou uma discussão, seguida de luta corporal entre os três.

Foi neste momento que Gésilo sacou sua arma atirou. Ele tentou atingir o rival, mas acabou acertando Thiago, no abdômen. A cena foi filmada por outros clientes que bebiam em quiosques vizinhos. Um dos vídeos mostra o momento exato do disparo que atingiu Thiago. Veja:

Até o início da tarde desta quarta-feira (29), ninguém havia sido preso.