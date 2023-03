Viúva vítima de golpes recebe doações para alívio dos filhos

A mãe solteira estava passando fome com os filhos onde mora em um habitacional da zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

A família da dona Rosa Maria dos Santos Barbosa, de 49 anos, poderá respirar aliviada por alguns dias. Depois de passar por uma vida pobre e sofrida, e ser vítima de consecutivos golpes ao tentar montar o próprio negócio, a mãe solteira estava passando fome com os filhos, em um habitacional da zona sul de Macapá. Mas, nos últimos dias, ganhou doações em alimentos e dinheiro, que vai usar para novamente tentar um recomeço.

No último dia 22, o Portal SN contou a história de luta de dona Rosa e sua família: LEIA AQUI. Ela é paraense, mas chegou ao Amapá aos 11 anos, em busca de trabalho, depois de passar por vários abusos e agressões por parte do pai em Belém (PA), segundo conta.

Já adulta, constituiu família em Macapá, mas, no ano passado ficou viúva. O marido não foi o mesmo depois que sofreu um assalto. A agressão foi tão severa, que ele passou a apresentar problemas psicológicos. Meses depois foi diagnosticado com diabetes e morreu devido a complicações da doença.

Com ele, dona Rosa teve quatro filhos. O mais velho mora em Manaus, mas três moram com ela. O caçula, com apenas 9 anos, nasceu com paralisia cerebral. Por causa da doença, ele precisa de cuidados especiais, mas desde que perdeu o marido, Rosa precisou parar de trabalhar para cuidar do menino.

Para sustentar a família, com o dinheiro da indenização, ela e o filho, Abraão, de 19 anos, decidiram abrir uma mini fábrica de salgados. A ideia era distribuir o produto para lanchonetes. Para isso, eles precisavam do maquinário e uma motocicleta para fazer as entregas, mas foi aí que os golpes começaram.

O primeiro veio com a compra da motocicleta para entregas, que depois descobriram ser roubada. O segundo ocorreu durante a compra do freezer, que seria usado para armazenar os produtos, mas o equipamento estava sem gás. O último foi da pessoa que eles contrataram para fazer os salgados. O homem levou parte do dinheiro deles e sumiu com os produtos.

Depois que a história da família repercutiu pelas redes sociais, uma corrente do bem se formou e eles passaram a receber doações: fraldas, alimentos, cadeira de banho e de rodas para o filho deficiente, novo freezer e uma quantia em dinheiro, foram um dos itens recebidos pela família.

“Eu estou muito feliz porque, pela primeira vez, eu não acordei preocupada com que eles iriam comer. Só tenho a agradecer às pessoas que ajudaram”, disse, aliviada, a mulher.

Com o que receberam, ela garante, dá para passar alguns dias despreocupada.

“Deus é maravilhoso”, finalizou a mulher.