Chegamos ao Livro de Ester

Bom dia! Em tempos de redes sociais, costumamos expor mais do que deveríamos, priorizando a superexposição, a vaidade e arrogância. Dessa forma, corremos o risco de não dar valor para o que é mais importante. Começamos nesta quinta-feira (16) a analisar o livro de Ester. No capítulo 1 vemos o que aconteceu com o rei que deu uma festa que durou seis meses apenas para se exaltar. Tenha uma ótima quinta-feira com o nosso Senhor Jesus!