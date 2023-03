Vizinhos denunciam maus-tratos a jovem com síndrome de Down

Caso teria ocorrido no Cidade Nova. Padrasto da vítima foi preso ao tentar fugir da residência

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá investiga um caso de possível maus-tratos a uma jovem com síndrome de Down. O caso foi denunciado por vizinhos à Polícia Militar do Amapá. A idade é mantida em sigilo.

Ontem (29), por volta das 21h, o Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes) foi acionado pelo 190 por um vizinho que teria sido procurado pela vítima, no Bairro Cidade Nova, zona leste de Macapá.

Segundo a ocorrência, a jovem relatou que fugiu de casa quando o padrasto agrediu sua mãe.

O vizinho relatou que teria presenciado episódios de maus-tratos à jovem, inclusive com atos de violência da própria mãe.

Policiais do 6º Batalhão da PM foram até a residência e conversaram com a jovem com Down. Ela relatou que foi agredida pelo padrasto e ferida no braço esquerdo por ele. E foi mais além, afirmando que teria sido abusada sexualmente no dia anterior, e que essa não teria sido a primeira vez.

Durante a presença dos policiais na residência, a mãe chegou e teria tentado minimizar as acusações contra o marido. No entanto, outra vizinha apareceu e reforçou as acusações contra ela.

O padrasto tentou fugir da casa, mas foi imobilizado por populares, e acabou sendo conduzido algemado para a Delegacia de Crimes Contra a Mulher. A esposa e a jovem também foram levadas para a delegacia.

O Portal SelesNafes.Com apurou que o exame de conjunção carnal teve resultado negativo, mas um inquérito foi aberto pela delegada Katiúscia Silva.