Você define seu futuro

Veja a análise de Ester 2

Compartilhamentos

Bom dia! Após a dissolução do casamento do rei Assuero, houve mobilização em todo o império para encontra uma nova esposa para ele, e todas as mulheres bonitas foram convocadas para uma espécie de concurso de beleza. Entre as que foram apresentadas estava Ester, mas havia “problemas” com ela, que era estrangeira e órfã. Apesar de o nome de Deus não ser citado nenhuma vez no livro, é possível perceber as mãos d’Ele agindo. Acredito: o passado não pode definir o futuro de uma pessoa, pois as rotas podem ser alteradas. Veja a análise de Ester 2 e tenha uma ótima sexta-feira com o nosso Senhor Jesus!