21 anos do Museu Sacaca terá programação com marabaixo, lendas e exposições

Aniversário do ponto turístico ocorre na próxima quarta. Praça das Artes é onde ocorrerão as atividades artísticas.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma vasta programação cultural está agendada para a programação de comemoração de aniversário de 21 anos do Museu Sacaca, na próxima quarta-feira (5).

Histórias infantis, danças, sarau de poesias, marabaixo e corte do bolo são algumas das atrações. A ideia é mostrar para os visitantes, a valorização do modo de vida das comunidades tradicionais do estado.

A programação, organizada pelo Governo do Amapá, reforça as peculiaridades do espaço, vista como um pedacinho da floresta Amazônica dentro da área urbana. No ambiente é possível encontrar o cotidiano dos povos ribeirinhos da amazônia e indígenas nas casas reproduzidas em tamanho real, que trazem a estrutura típica de cada edificação, além de objetos e costumes.

O Memorial Sacaca, que reúne a história do saudoso curandeiro que dá nome ao local, Raimundo dos Santos Souza, conhecido na região como “Sacaca”, também fez aniversário recente, no dia 22 de março, completando 5 anos de criação.

A programação é aberta ao público e também inclui produção de alimentos como açaí e farinha, venda de artesanato, passeio no regatão, oficina de contenção de animais peçonhentos e atividades culturais.

Programação

9h – Abertura oficial

– Apresentação cultural do grupo de marabaixo com homenagem a senhora Madalena da Silva Souza (esposa do Sacaca)

– Apresentação do cortejo de marabaixo até a Praça de Alimentação

10h – Parabéns e corte do bolo na Praça de Alimentação com a distribuição para a comunidade presente

10h30 – Abertura da exposição e programações do museu a céu aberto

– Cortejo segue da Praça da Alimentação até a Praça das Etnias

10h40 às 17h – Praça das Etnias com apresentações culturais:

– Marabaixo

– Toada em homenagem ao Sacaca

– Capoeira

– Hip Hop

– Sarau de Poesias

– Apresentação teatral de lendas amazônicas amapaenses

11h às 17h

– Casa dos Palikur: visitação e venda de artesanato

– Casa dos Waiapi: visitação e venda de artesanato

– Casa dos Waiana Apalai: visitação e venda de artesanato

– Casa da Farinha: visitação e demonstração com a comunidade tradicional de produção de farinha de mandioca

– Casa dos Ribeirinhos: visitação e demonstração de produção artesanal de açaí na peneira

– Casa do Castanheiro: visitação sobre as atividades extrativistas de castanha do Brasil

– Casa das Parteiras: visitação e a experiência do parto

– Barco Regatão: atividade de passeio no lago

11h às 17h – Aberto para visitação ao público:

– Casa da Exposição Permanente do Memorial Sacaca

– Educação Ambiental (aventuras com animais peçonhentos)

– Memorial Valdomiro Gomes (sala de leitura)

– Maloca Multiuso (ossada da Baleia Jubarte)

16h – Bosque do Açaí

Apresentação da lenda do boto (versão do Curiaú)