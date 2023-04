2º morto por atiradores em carro vermelho é achado em matagal

Crime ocorreu na Área Portuária do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A polícia confirmou a segunda vítima fatal dos atiradores que balearam 5 pessoas na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá, na noite de domingo (9).

Com um tiro nas nádegas, Fernando Rodrigues Miranda, o Pelezinho ou Codó, de 22 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (10), no matagal de um terreno baldio, nas proximidades de onde o crime ocorreu.

Ele foi ferido volta de 21h30, na Travessa Amapá, onde estava reunido com um grupo de homens conversado, quando dois indivíduos armados se aproximaram em um Gol vermelho e começaram a disparar.

No ataque, Samuel Nascimento Dias morreu no local, com tiros na cabeça e no pescoço, enquanto Codó, mesmo ferido, conseguiu correr. Mas, não foi longe.

Segundo a polícia, Codó tinha antecedente criminal por homicídio. Provavelmente ele estava entre os principais alvos dos atiradores.

As outras vítimas foram: Antônio Carlos Dines Maia, 53 anos, ferido na perna direita e no quadril; Igor Santos Ferreira, 26 anos, atingido de raspão na perna direita; e Elielson dos Santos Vaz, 47 anos, baleado no peito e nas pernas – segundo a polícia, ele é condenado por roubo e estava em regime aberto domiciliar. Eles estão internados.

A Polícia Civil faz incursões nesta manhã. Ninguém foi preso até o momento.