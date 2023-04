5 morrem em tiroteio com o Bope em base estratégica de facção

Confronto ocorreu na Região Metropolitana, a cerca de 15 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá confirmou as mortes de 5 criminosos em um tiroteio com policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), no fim da tarde de terça-feira (25). O confronto ocorreu na Região Metropolitana, na zona oeste de Macapá.

Ainda não há informações sobre as identidades dos suspeitos mortos no conflito, que foi com militares do Grupo de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro/Bope).

Segundo a polícia, o local do confronto, nas cercanias do Bairro Coração, seria uma base da facção a qual os bandidos mortos eram associados. O lugar, próximo à linha férrea, teria sido escolhido pelas suas características de difícil acesso e com várias rotas de fuga.

De acordo com o tenente Azevedo, comandante do Giro, o local era considerado estratégico pela facção, usado para guardar armas, drogas, produtos de roubos e esconder procurados. A localização era privilegiada, pois fica entre Macapá e Santana, então eles cometiam crimes nas duas cidades e se refugiavam na base entreposta.

“Na nossa chegada, fomos recebidos a tiros por dois ‘guardas’ deles, que estavam vigiando na frente e na lateral da casa. Houve o confronto e os suspeitos foram atingidos. O socorro médico confirmou as mortes, resumiu o oficial.

A polícia acredita que haviam mais de 5 criminosos no local, mas outros saíram antes da chegada do Giro. A polícia também investiga a participação deles em um homicídio ocorrido recentemente, no município de Santana.

Até as 19h30, os militares ainda estavam no local, aguardando a chegada de peritos da Polícia Científica e fazendo buscas na base do crime organizado.