Veja a lição contida em Jó 20

Bom dia! Dependendo do caso, o imediatismo também pode ser descrito como o prazer de viver um momento intensamente, mas sacrificando todo um futuro. No capítulo 20 de Jó, entendemos como a vida dos injustos distantes de Deus pode ser rápida, cercada de vitórias momentâneas, mas repleta de fracassos pessoais. Tenha uma ótima sexta-feira (14) com o nosso Senhor Jesus!