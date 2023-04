Abandonado pelos donos, cão é resgatado desnutrido de quintal

O imóvel foi desocupado há cerca de um mês e o animal foi deixado no quintal, sem alimento e água.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil do Amapá resgataram um cachorro de estimação que foi deixado pelos donos para trás após a mudança de casa. O caso ocorreu na cidade de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

O animal estava em péssimas condições, magro e completamente desnutrido. De acordo com a polícia, denúncias afirmaram que o cão estava há cerca de um mês abandonado no quintal de um imóvel residencial situado no Bairro Planalto.

A propriedade teria sido desocupada pelas pessoas que o criavam e foi deixado no quintal, sem comida e água sem ter como sair, trancado por portões e muros. Quando foi resgatado, na segunda-feira (3), o animal estava sem comida e sem água.

O cachorro foi levado pelos bombeiros e policiais ao Ciosp de Oiapoque, onde recebeu alimentação e água. Agora, será encaminhado a um abrigo de animais particular existente na cidade colocado para adoção.

De acordo com o delegado Átila Rodrigues, a polícia vai investigar o caso para identificar quem é a pessoa responsável pelo abandono.

Ele ressaltou, ainda, que maltratar animais é crime previsto na Lei n° 9.605/98, e se tratando de cães e gatos, a pena prevista é de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda do animal.