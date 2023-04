Acácio confirma R$ 1,6 milhão para reforçar Procon e gestão ambiental

POLÍTICA NO AMAPÁ

Liberação de emenda foi informada ao governador Clécio Luís

Por SELES NAFES

O deputado federal Acácio Favacho (MDB-AP) confirmou ao governador do Amapá, Clécio Luís (SD), nesta terça-feira (4), que destinou emenda de R$ 1.645.904 para investimentos no Procon e na Secretaria do Meio Ambiente (Sema).

Para o Procon, mais de R$ 600 mil serão usados para implantação do serviço em municípios que ainda não são atendidos pelo órgão. Por isso, parte do recurso auxiliará na contratação de pessoal.

Mais de R$ 1 milhão serão utilizados na modernização da Sema, com a aquisição de drones, computadores e outros equipamentos.

“Os recursos são para avançar, gerar emprego e renda para a população. Mais uma conquista, mais um resultado positivo do trabalho que todos os dias desenvolvemos em Brasília em prol Amapá”, afirmou Acácio.