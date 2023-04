Acácio vai mediar audiência pública entre estados, municípios e ministro das Cidades

Deputado federal pelo Amapá, Acácio Favacho iniciou os trabalhos à frente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados.

Da REDAÇÃO

O presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, Acácio Favacho (MDB), que é deputado federal pelo Amapá, quer que estados e municípios participem do planejamento das ações do Ministério das Cidades, atualmente comandado pelo ministro Jáder Filho.

Na sessão do dispositivo de quarta-feira (12), ele aprovou a realização de uma primeira audiência pública com o ministro para expor o Plano de Trabalho da pasta.

Acácio pretende ampliar o debate com audiências públicas para melhorar a conectividade com outras regiões, assembleias legislativas estaduais, prefeituras, por meio de modelo híbrido.

“Com a reestruturação do Governo Federal com o retorno do Ministério das Cidades, a CDU vai trabalhar de maneira participativa e tem muito a acrescentar nas propostas do Governo, e também oportunizar o poder legislativo estadual e municipal para promover audiências públicas híbridas, para quem não puder estar presente aqui participar e abrir espaço para os municípios no meu Amapá, no Oiapoque, no extremo norte do Brasil. Uma Comissão forte, dinâmica e participativa”, justificou.

A Comissão também aprovou a realização de diligência para averiguar a situação dos Centros de Acolhida para População em Situação de Rua na cidade de São Paulo, e a criação de Subcomissão Especial do Saneamento Básico e do Déficit Habitacional.