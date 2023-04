Acusado de apedrejar rosto de desafeto em bar vai para a prisão

Caso ocorreu no município de Vitória do Jari, no sul do Estado do Amapá.

Por ANDRÉ SILVA

A Justiça decidiu converter em preventiva a prisão em flagrante de um homem de 28 anos, acusado de desfigurar o rosto de um desafeto após uma bebedeira, no interior do Amapá. O caso ocorreu no último domingo (16), em frente a um bar e danceteria, no município de Vitória do Jari, no sul do Estado.

A vítima, um homem de 26 anos, prossegue internada numa unidade de saúde do município. Ele sofreu fraturas na face e teve perdeu vários dentes. O estado de saúde ainda é considerado delicado.

De acordo com o delegado Erivelton Clemente, os envolvidos estavam no interior desse local quando houve um desentendimento entre eles. Clientes desapartaram a confusão e eles continuaram na festa, que rolou por toda madrugada.

Ao final da festa, o acusado, que estava acompanhado de um jovem de 21 anos, encontrou a vítima deitada, embriagada, na calçada em frente ao estabelecimento. O infrator, então, segundo a polícia, procurou e achou uma pedra, retornou até onde a vítima estava e começou a golpear o rosto dela com a pedra.

Câmeras de segurança de empreendimentos vizinhos flagraram o momento em que o acusado pega a pedra, do outro lado da rua.

As imagens também mostram que, depois de alguns minutos que a dupla foi embora, a vítima recobrou os sentidos. Ela se arrastou até a calçada da rua principal, onde uma mulher apareceu e acionou o socorro médico. Uma ambulância foi até o local, prestou os primeiros socorros, e o levou para a unidade de saúde.

No local do crime, as Polícias Civil e Militar encontraram uma prova fundamental sobre a autoria. O principal suspeito deixou cair a carteira porta-cédulas, onde estava a sua identificação. O material estava manchado de sangue.

De posse do documento de identificação do suspeito, a polícia fez diligências e conseguiu localizá-lo. Em seguida, foi até a casa do segundo suspeito, o jovem de 21 anos, que também foi preso.

“Analisando as imagens, a gente viu que o dono dessa carteira se tratava da mesma pessoa que aparece claramente pegando uma pedra grande e indo em direção onde a vítima estava deitada”, reforçou o delegado.

Na delegacia, o acusado de 28 anos contou que a vítima o agrediu com um soco nas costas por ele ter se negado a pagar bebida a ela. Essa teria sido a motivação para a vingança.

A dupla foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio duplamente qualificado – motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do acusado que desferiu os golpes na vítima foi convertida em prisão preventiva. O segundo suspeito foi liberado, mas com restrições de circulação, permanência na cidade, entre outras medidas cautelares.