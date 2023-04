Acusado de balear 2 policiais é morto em confronto com o Bope

Breno de Jesus atirou em dois policiais em assaltos diferentes e era procurado por vários roubos

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso conhecido por assaltos onde as vítimas eram obrigadas a fazer transferências por PIX foi morto durante confronto com policiais do Bope do Amapá, na tarde desta sexta-feira (14), na zona norte de Macapá. A troca de tiros ocorreu dentro de um apartamento no Conjunto Mapacaba II.

Policiais do 2º Batalhão tinham recebido uma informação, pela manhã, de que Breno de Jesus Cunha estava escondido num dos blocos do residencial. Equipes da Rotam foram até o local e encontraram forte resistência do criminoso, que acabou sendo morto no confronto.

De acordo com a polícia, ele liderava uma quadrilha especializada em roubos a residências. Em ações criminosas diferentes, Breno alvejou dois policiais militares.

“Em junho do ano passado, ele vitimizou um policial militar num roubo a residência efetuando um disparo na cabeça desse policial que quase veio à óbito”, comentou o tenente William, do Bope.

O segundo policial foi alvejado no início do ano durante um assalto violento da quadrilha de Breno, onde o PM e a família foram agredidos. Crianças chegaram a ter armas apontadas na cabeça.

O oficial do Bope também revelou que Breno atuava sob “encomendas” de facções como um freelancer.

No local do confronto, os policiais recolheram joias e um revólver calibre 38.

A polícia não confirmou se o apartamento pertencia a Breno, ou se ele invadiu a residência como já ocorreu em outros locais do Macapaba.