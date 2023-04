Advogados do Amapá entregam alimentos à multidão em residencial popular

Projeto Norte Sem Fome é realizado por escritório do Amapá também em cidades do Pará

Da Equipe SOUSA ADVOGADOS, de Macapá

Advogados do Amapá entregaram dezenas de cestas de alimentos a famílias do conjunto Miracema, na zona sul de Macapá. A ação, realizada no Sábado de Aleluia, faz parte do projeto Norte Sem Fome.

Ao todo, foram doadas mais de 300 cestas. Até o momento, a iniciativa tinha realizado quatro edições do #DiaT (Dia Transformudar Vidas), desde novembro de 2022, e entregou um total de 1.247 cestas básicas.

Não é necessário se cadastrar para receber as doações, mas há uma seleção prévia com o apoio de um representante da região, sem finalidade política.

Segundo Jonas Sousa, sócio do escritório Sousa Advogados, a campanha buscava sensibilizar as pessoas a doarem e ajudar aqueles que enfrentavam insegurança alimentar e até mesmo a fome.

O escritório promove a campanha através com uma parcela dos seus honorários, convertendo-os em alimentos.

Ao todo, já foram doadas mais de 14 toneladas de alimentos para famílias carentes de Macapá, Santana e Laranjal do Jari. A campanha é realizada nos municípios onde o escritório possui sede local e em breve ocorrerá também em Belém/PA e Ananindeua/PA.

O escritório acredita que poderá fazer a diferença na vida das pessoas e contribuir para tornar a região norte um lugar mais digno de se viver.

A campanha não possui nenhuma vinculação política e aceita qualquer quantia de doação a qualquer momento.

Todo processo funciona de maneira transparente e as notas fiscais, bem como locais e quantias de distribuição das cestas, são divulgados.

Para mais informações e para doar, acesse sousaadvogados.adv.br/vamos-doar.