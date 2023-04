Afasta-se dos amigos falsos

Veja a análise de Jó 17

Bom dia! No Brasil, a expressão “amigo da onça” identifica os falsos amigos, com os quais sempre nos mantemos em situações complicadas. Em nosso meio sempre conviveremos com pessoas que, na verdade, torcem pelos nossos fracassos. No capítulo 17 de Jó, encontramos o protagonista sem prazer na existência, sozinho e começando a achar que ia morrer. Lembre-se: só as pessoas mais próximas de nós é que nos decepcionam. Veja a análise e tenha uma ótima terça-feira (11), sem esquecendo de falar com Jesus. Ele nos ouve.