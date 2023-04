Alerta geral: Laranjal ativa câmeras e alarmes em escolas municipais

O serviço visa garantir a segurança dos alunos e a integridade dos prédios públicos.

Da REDAÇÃO

Ameaças de ataques a escolas propagadas na internet, e chacinas ocorridas em outros estados, têm deixado as autoridades do Amapá cada vez mais em alerta.

Depois de Macapá, Santana e o Estado iniciarem protocolos de segurança escolar, a Prefeitura de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, também iniciou medidas de prevenção e proteção dos estudantes.

Desde segunda-feira, a Guarda Civil da cidade já ocupa as escolas da rede municipal nos períodos de aula. Nesta quarta (12), foi feita uma revisão completa no sistema de videomonitoramento, com câmeras de segurança e alarmes, que cobre todas as escolas da rede municipal de ensino.

O serviço, que é prestado pela empresa Garra Segurança Eletrônica LTDA, visa garantir a segurança dos alunos e a integridade dos prédios públicos.

“Educação é um dos serviços que tem de ser prestado com excelência e, segurança, também faz parte de todo esse contexto”, enfatizou o prefeito de Laranjal do Jari, Márcio Serrão (UB).