Amapá comemora Semana do Policial Civil com nomeação de 114 novos agentes

Programação de 17 a 22 de abril, em Macapá, busca incentivar a qualificação profissional e os cuidados com a saúde.

Da REDAÇÃO

Para comemorar a passagem do Dia do Policial Civil, celebrado em 21de abril, o Governo do Amapá anunciou para esta segunda-feira (17) a nomeação de 114 novos delegados, agentes e oficiais, aprovados no concurso público e no curso de formação.

O evento abre as atividades alusivas à Semana do Policial Civil, que terá programação de 17 a 22 de abril, organizada pela Polícia Civil em parceria com Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Amapá (Sinpol-AP).

Palestras, homenagens e atividades esportivas também estão programadas para incentivar a qualificação profissional e o estímulo aos cuidados com a saúde física e mental.

Para encerrar as atividades, um Torneio de Tiro será disputado entre policiais em atividade e aposentados. O evento tem apoio do Centro de Tiro Tático e Esportivo (CATTE).

Programação

Dia 17 (segunda-feira)

18h – Abertura da Programação

Solenidade de nomeação de delegados de polícia, agentes e oficiais

Local: Sebrae

Endereço: Avenida Ernestino Borges, 740 – Bairro Julião Ramos

Dia 18 (terça-feira)

8h30 – Reunião Institucional presidida pelo Delegado-Geral de Polícia Civil e membros do Conselho Superior de Polícia Civil para apresentação do plano de trabalho.

10h – Palestra: O poder da Autodisciplina. O mundo pode te impor limites, mas você que decide se os aceita.

Palestrante: Emanuel Curi – policial, mentor e empresário.

17h30 – Homenagem aos policiais civis sindicalizados aposentados.

Local: Auditório da OAB Amapá

Endereço: Rua Binga Uchôa, 26 – Centro

Dia 19 (quarta-feira)

8h30 – Homenagens e entregas de comendas e honrarias às autoridades e policiais civis.

10h – Palestra: Criminalística, Criminologia e Crime em Série – Análise de Casos Reais.

Palestrante: Ilana Casoy – criminóloga, escritora e roteirista, especializada no estudo do perfil psicológico de criminosos, em especial o de serial killers.

Local: Auditório da OAB Amapá

Endereço: Rua Binga Uchôa, 26 – Centro

19h – Aulão de Fitdance

Local: Sinpol-AP

Endereço: Avenida Professor Cora de Carvalho, 3161 – Santa Rita.

Dia 21 (sexta-feira)

6h15 – III Corrida da Polícia Civil do Estado do Amapá

Largada: em frente ao Sinpol-AP

Endereço: Avenida Professor Cora de Carvalho, 3161 – Santa Rita.

Dia 22 (sábado)

8h – Torneio de Tiro

Local: Estande de tiro do CATTE

Endereço: Comunidade de Ilha Redonda, Km 12,5 da BR-156, Ramal do Marques, Retiro Nossa Senhora de Fátima, nº 200).