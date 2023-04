Amapá emite alerta de fortes chuvas

Informações são do Instituto de Pesquisas Científicas do Amapá (Iepa).

Da REDAÇÃO

A Defesa Civil do Amapá emitiu alerta para a previsão de chuvas fortes nas próximas 48 horas em todo o estado.

As informações do boletim meteorológico do Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis (NHMet) do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa) são para quarta (19) e quinta-feira (20).

Para a noite de quarta, o informativo destaca previsão de chuvas variando de intensidade fraca a moderada sobre grande parte do estado, com acumulados variando entre 5 e 23 milímetros.

As chuvas mais fortes devem ocorrer sobre os municípios de Oiapoque, Calçoene, Região Metropolitana da capital, que compreende Macapá, Santana e Mazagão, e Laranjal do Jari, principalmente na bacia hidrográfica do rio Jari, com a previsão de registros de chuvas variando entre 50 e 95 milímetros.

Segundo a Defesa Civil, rio que banha os municípios de Laranjal e Vitória do Jari, na região sul do estado, alcançou a marca de 3,06 metros no início desta tarde, nível considerado “em alerta”.

Já na quinta, a previsão é de chuvas que variam de moderada a forte sobre grande parte do Amapá. Os acumulados ficam entre 15 e 48 milímetros. Nesta data, as chuvas ficam menos intensas no Sul do estado, segundo a previsão.

Serviço

Pedidos de ajuda devem ser feitos pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) e o 190 (Centro Integrado de Operações de Defesa Social – Ciodes).