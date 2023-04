Após 3 meses desaparecido, homem é achado morto dentro de casa

Cadáver já estava em estado de decomposição. Remoção foi feita pela Polícia Científica do Amapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem de 46 anos que estava desaparecido foi achado morto, neste sábado (1º), dentro de uma residência na Avenida José de Paula Lobo, no Bairro do Muca, zona sul de Macapá. Uzias Nonato Ferreira não era visto desde janeiro.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrados de Operações da Defesa Social (Ciodes), o corpo da vítima já estava em avançado estágio de decomposição.

Uma vizinha de Uzias, intrigada com o mau cheiro que vinha da casa dele há vários dias, chamou outros vizinhos, que resolveram, então, verificar a procedência do odor. Eles entraram no local e acharam o corpo.

Militares do 1º Batalhão da PM do Amapá foram ao local, que estava fechado, e confirmaram a informação.

O delegado Wellington Ferraz, da delegacia de Crimes Contra a Pessoa (Decipe), solicitou uma perícia na residência, a qual foi feita pela Polícia Civil.

A mãe da vítima informou que há três) anos o filho foi baleado e passou por cirurgia para a retirada do projétil. No decorrer do procedimento, os médicos decidiram retirar um dos rins e o baço do paciente.

A causa da morte será esclarecida somente após a autópsia.