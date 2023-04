Após reclamação por barulhos de obra, direção do HE pede compreensão a pacientes

Barulhos de marretadas para a retirada do piso causaram desconforto a pacientes idosos

Por SELES NAFES

Pacientes internados no Hospital de Emergência de Macapá passaram uma tarde complicada, nesta sexta-feira (28), por causa do barulho de obras em andamento na revitalização do prédio.

Na enfermaria C, alguns idosos internados começaram a chorar por causa do barulho de marretadas quebrando o piso no andar superior.

“Aqui tem idosos que tiveram AVC ou se recuperam se cirurgias”, disse uma acompanhante.

“Entendemos que a obra é importante, mas poderiam transferir esses pacientes para outro lugar”, acrescentou outro.

Mesmo de licença médica, o diretor do hospital, Emano Martins, disse que tem procurado conversar com parentes e pacientes pedindo a compreensão de todos para o que chamou de “transtorno temporário e necessário”.

Em menos quatro meses de governo, ressaltou a direção, 60 ambientes do HE foram revitalizados.

“Os pacientes que estão reclamando com razão dos barulhos estão numa enfermaria que foi revitalizada e climatizada. Mas não temos como transferi-los para outro lugar. O que temos feito é pedir que os operários façam menos barulho possível”, comentou Martins.

Numa nota divulgada no início da noite, a direção do HE informou que os trabalhos estão concentrados na retirada do piso antigo e revestimento de alguns ambientes.

“A obra é passageira e busca trazer maior comodidade e bem-estar a todos. A direção do HE pede a compreensão da população, muito especialmente, dos pacientes da unidade”.