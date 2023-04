Após tiroteio e luta com policial, procurado por roubos é morto

Confronto ocorreu no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante de 26 anos, armado com um revólver calibre 38, morreu baleado ao atirar contra uma patrulha do 6º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá. O confronto aconteceu na madrugada desta sexta-feira (14), por volta de 2h30, na passarela Piauí, na esquina com a Rua Ariosvaldo Coelho Caxias.

Contumaz na prática de crimes, Edilson Braga Teles, conhecido como Moedão, já estava com a prisão decretada. Ele era procurado pela Justiça por vários crimes de furto e roubos.

Um dos assaltos praticados pelo criminoso aconteceu na noite do dia 4 deste mês. O alvo foi um mercantil localizado no Bairro Perpétuo Socorro, também na zona leste. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Nas imagens, ele aparece junto com outros três comparsas, todos armados, rendendo funcionários e clientes. Segundo a polícia, Edilson é o que aparece de camisa preta e com máscara de proteção facial. Ele tira a gaveta de cédulas do caixa e pega todo o dinheiro da renda do dia.

Depois de alguns minutos, os criminosos fugiram levando cerca de R$ 3 mil em espécie, produtos do mercantil e pertences de clientes como celulares e joias.

No confronto desta madrugada, a equipe policial patrulhava o bairro quando se deparou com Edilson com a arma em punho saindo do beco da Piauí, segundo relatório de ocorrência. Quando avistou a viatura, retornou para dentro da passarela.

Os policiais desembarcaram da viatura e foram atrás. Quando entraram na passarela, Edilson teria começado a disparar. O bandido entrou em uma residência. No imóvel, os policiais se separaram para revistar os cômodos.

Um dos policiais encontrou o criminoso num dos compartimentos da casa. Houve troca de tiros e Edilson foi atingido, mas, mesmo assim, conseguiu correr em direção à porta de saída, onde estava o comandante da equipe, que travou luta corporal com o infrator.

O policial conseguiu segurar a mão em que Edilson empunhava a arma. Durante a luta, o militar conseguiu atirar contra o criminoso. O Samu confirmou o óbito.

Segundo o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), Moedão respondia a três processos de roubo e um por furto.

O revólver usado por ele no confronto tinha numeração raspada e estava com 3 munições deflagradas, uma percurtida (quando o disparo falha) e uma intacta.