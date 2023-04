Assaltantes em fuga tentam balear grávida e morrem após trocar tiros com o Bope

Confronto ocorreu na esquina da sede do 34º BIS do Exército, em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois assaltantes em fuga morreram no início da tarde deste sábado (1º) ao trocar tiros com uma equipe da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam), Companhia do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Amapá.

De acordo com o capitão Hércules Lucena, da Rotam, momentos antes, a dupla teria roubado um malote com R$ 10 mil para depósito bancário de uma empresária, dona de uma loja no Centro comercial. Na fuga, em uma motocicleta, próximo ao Museu Sacaca, cruzaram com a Rotam, que realizava o patrulhamento preventivo na zona sul de Macapá.

Na perseguição, eles entraram pela contramão na Rua Santos Dumont e fizeram vários disparos contra a viatura, que foi atingida no retrovisor e na lateral.

Os bandidos foram alcançados na esquina da sede do 34º BIS do Exército Brasileiro, na Avenida Padre Júlio com a Rua Minas Gerais, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá, onde foram baleados pelos militares. Quando foi atingido, o piloto perdeu o controle e a moto bateu em uma placa de identificação das vias antes de tombar.

Segundo Hércules Lucena, na fuga, eles tentaram balear uma mulher grávida, numa tentativa de fazer a polícia cessar a perseguição para socorrer a vítima.

Apesar de não conseguir acertar os tiros, com o susto os assaltantes fizeram a mulher cair da garupa de uma BIS. Ela teve que ser socorrida e levada à maternidade Mãe Luzia, onde foi medicada e passou por exames. Ela e o bebê não correm risco.

“Eles se prepararam para esse crime. Estavam com informação privilegiada sobre a rotina da vítima, estavam em uma motocicleta que havia sido roubada no mês de fevereiro. Estavam com muita munição, que foram encontradas no bolso de uma deles”, informou o oficial.

A cena do confronto foi isolada pelos militares, até a chegada de peritos criminais da Polícia Científica. A arma usada no roubo e na troca de tiros é uma pistola ponto 40.

Os criminosos ainda não foram identificados.