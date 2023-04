Assassino assaltou salão de beleza horas após morte de professora Odete

Delegados da força-tarefa falaram a respeito do assassino da professora Odete Pennafort, que responde a 10 processos por roubos e furtos

Por ANDRÉ SILVA

O assassino da professora Odete Chagas Pennafort, de 74 anos, Alexandre Mateus Macena das Neves, de 24 anos, morava na rua e desde adolescente pratica crimes em Macapá, onde já responde a dez processos por furtos e roubos. Horas depois de cometer o latrocínio e estupro contra a idosa, ele ainda roubou um salão de beleza, onde também chegou a fazer pequenos serviços.

Os roubos e furtos foram revelados pela Polícia Civil do Amapá em coletiva a imprensa, no início da tarde desta segunda-feira (24). Uma força-tarefa formada por quatro delegacias especializadas ajudou a elucidar o crime contra a professora.

O delegado Kleyson Fernandes, da Delegacia Especializadas em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), que colheu o depoimento do latrocida, descreveu Alexandre como um criminoso contumaz. O delegado contou que o bandido nasceu na capital onde vivia com os pais, e que começou a morar na rua desde que passou a consumir drogas.

“Ele progrediu nas ações criminosas. Começou com pequenos furtos usando simulacros, facas. Praticou crimes tanto na adolescência como na fase adulta”, enfatizou o delegado.

No sábado (22), horas depois de praticar o latrocínio, Alexandre cometeu mais um crime. Ele roubou um salão de beleza, onde também chegou a fazer pequenos serviços. Foi assim que ele conheceu a professora aposentada, oferecendo serviços de limpeza de quintal. Foram dois anos prestando serviços semanalmente para a professora, que morava sozinha.

Um vídeo divulgado hoje pela polícia mostra Alexandre caminhando até o Centro de Macapá, onde foi preso neste domingo (24), às 4h da madrugada, logo após a morte da idosa. Ele carregava o celular dela, R$ 23,00 e três vidros de perfumes numa pequena sacola.

O delegado Celso Pacheco, da Coordenadoria Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decoor), disse que Alexandre saiu há poucos dias do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), onde cumpria pena. Ele explicou que antes de cometer o roubo ao salão de beleza, o criminoso ainda entrou no estabelecimento comercial e se dirigiu até o banheiro.

“Ali no banheiro ele fica pensando o que iria fazer, porque ele conhecia as pessoas do salão. Quando ele sai do banheiro e decide fazer o assalto e saca um suposto simulacro (réplica de arma), pede desculpas pelo crime que ele iria fazer”, narrou o delegado.

Alexandre foi autuado em flagrante e vai responder, no caso da professora, por latrocínio e estupro, além do roubo ao salão. Ele vai passar por audiência de custódia, onde a polícia pedirá a prisão preventiva dele.

No crime contra a professora, Alexandre levou cartões, perfumes e celular. O aparelho ele confessou ter vendido a R$ 80. O delegado Celso Pacheco orientou a quem comprou que devolva antes que a polícia bata em sua porta.

“Vou te dizer uma coisa cidadão: te apresenta à polícia porque nós vamos chegar em ti. Devolve esse aparelho que você comprou”, avisou o delegado.

Ameaça

A delegada Sandra Dantas, titular da Delegacia de Crimes Contra a Mulher, disse que tramita contra Alexandre um boletim de ocorrência de ameaça que ele teria feito a uma ex-companheira. A vítima, segundo a delegada, teve que se mudar de casa para se manter em segurança.

“Ele escreveu um bilhete e jogou pra dentro da casa dela que dizia: tu vais morrer! Está mulher teve que mudar de casa com medo dele. A delegacia já está em contato com ela”, finalizou a delegada.