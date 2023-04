Atraída para encontro, mulher é estuprada e deixada para morrer em terreno baldio

Cabo da faca quebrado indica a violência com que a vítima foi golpeada. Crime ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá conseguiu prender um homem que enganou, esfaqueou, roubou e tentou matar uma mulher. O caso ocorreu na última sexta-feira (31), no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

De acordo com o delegado de Oiapoque, Átila Rodrigues, por volta de 15h daquele dia, funcionários do hospital local entraram em contato com a polícia e informaram que uma mulher teria dado entrada naquela unidade com vários golpes de faca na barriga e nos braços.

Uma equipe de investigação foi ao Hospital Estadual de Oiapoque, onde conseguiram faram com a vítima antes dela entrar na sala de cirurgia.

A vítima informou que teria sido estuprada em um terreno baldio, onde há uma construção abandonada, situada no Bairro Planalto. Após a violência sexual, o estuprador a esfaqueou. Ele levou seu celular e R$ 24, enquanto deixou a mulher sozinha para morrer no terreno.

Ela confirmou que teria marcado um encontro com o suspeito, sem saber quem ele era na verdade, através de mensagens de WhatsApp, após conhecê-lo em uma rede social. A foto de perfil dele é de uma motocicleta.

A mulher descreveu as características físicas do suspeito e a polícia começou uma perseguição para identificar, localizar e prender o criminoso.

“Durante as diligências, foram analisadas imagens de câmeras de monitoramento de estabelecimentos comerciais e de residências a fim de se identificar o suspeito, bem como se passou a monitorar sua rede social WhatsApp. Ressalte-se que as diligências se seguiram sem solução de continuidade e contaram com o apoio de inteligência da DRACO [Divisão de Repressão ao Crime Organizado – que possui tecnologias especiais de investigação] no intuito de localizar o suspeito”, contou o delegado Átila.

No final da tarde de sábado (1º), o suspeito foi localizado. Ele estava com o celular da vítima. Ao ser capturado, mostrou o local onde escondeu a faca utilizada no crime. A arma foi localizada e apreendida (foto de capa). O cabo estava quebrado, revelando a força com que a mulher foi esfaqueada. O bandido completou 18 anos recentemente.

Em interrogatório, o suspeito afirmou que manteve relações sexuais consentidas com a vítima, entretanto, após a prática sexual ele teria sido tomado por uma vontade súbita de esfaquear a vítima.

O suspeito foi autuado em flagrante delito por estupro e tentativa de latrocínio. A polícia não divulgou o nome dele para preservar a identidade e a intimidade da vítima. Ele completou 18 anos recentemente. A vítima já recebeu alta médica.