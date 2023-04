Atrizes são hostilizadas durante encenação em maternidade

Representação artística ocorreu esta semana na Maternidade Mãe Luzia, no Centro de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Os atores do grupo teatral amapaense Os Desclasificáveis foram constrangidos quando encenavam uma peça na Maternidade Mãe Luzia, no Centro de Macapá, na noite de terça-feira (4).

Um exagrama, símbolo da religião judaica cristã, foi a causa da hostilidade. A estrela foi feita com fita adesiva vermelha no chão da maternidade. Velas de sete dias completavam a estilização do cenário. Foi quando um agressor, um técnico em enfermagem funcionário da unidade, sugeriu que o grupo estivesse fazendo um ritual de candomblé.

As imagens mostrando as atrizes em cenas rodou vários grupos de conversa e as descrições apontavam que se trava de um ritual de umbanda. As informações erradas sobre o fato vinham quase sempre acompanhadas de críticas com intolerância religiosa.

Mas, o espetáculo itinerante “Cristo por Elas” é apresentado desde 2011. A peça relata a história do calvário de Cristo contato do ponto de vista de mulheres que fizeram parte do ministério de Jesus. Entre elas está as personagens de Maria Madalena, Maria – mãe de Jesus –, Marta e Maria, irmã de Lázaro, o ressuscitado, além da mulher Samaritana, a quem Jesus pede água em um poço.

“Ele (o técnico em enfermagem) começou a nos agredir verbalmente, dizendo que era um ritual de umbanda e que aquele era um lugar de trabalho. Aí, uma outra senhora até questionou se era a estrela do Zé Pelintra. A gente até explicou para ela de que não se tratava daquilo e sim que era um símbolo cristão”, explicou o diretor do espetáculo, Paulo Alfaia.

A pesquisa tem como base para a construção dos textos escritos dos evangelhos que não estão na Bíblia cristã tradicional, como o de Maria Madalena, mas incluem texto de João, Mateus e Lucas, onde o relato sobre as personagens é citado. A ideia do espetáculo é trazer o tema do empoderamento feminino ao centro das discussões, como relatou o diretor.

“Mulheres que tiveram suas vozes negadas na história e aparecem em segundo plano. Durante o espetáculo, o próprio rapaz que foi extremamente deselegante, estava assistindo. Isso foi uma falta de conhecimento”, ponderou Alfaia.

A maternidade foi o local escolhido esse ano, segundo o diretor, por se tratar de um lugar onde o papel da mulher na expansão da humanidade fica em evidência.

“As mulheres se identificam com o texto e se emocionam com a apresentação. Elas estavam lá acompanhando com seus filhos”.

Alfaia classificou a situação como constrangedora e machista por parte do agressor. Ele esclareceu que o espetáculo não faz alusão as candomblé e nem à umbanda, mas se fizesse, na opinião dele, não teria importância.

“A ideia da peça é levar uma mensagem de amor e acalento a humanidade. Tanto que a Maria é mãe de Jesus. Eu não sou da umbanda, mas sou um defensor da cultura popular e tradicional, e dos terreiros de matriz africana como espaço de inclusão social e socioambiental. Mas o espetáculo não faz alusão. O preconceito foi justamente por conta da estrela que era vermelha. Teve uma moça que disse que se fosse azul não teria problema (risos)”, finalizou.

O texto Cristo por Elas é de autoria do pesquisador mineiro Junior Storck e foi encenado pela atrizes: Andreia Lopes, Hayam Chandra, Kássia Modesto, Joseanne Karla, Rosa Rente, Suane Brazão.