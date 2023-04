Bailique: Equatorial anuncia investimento em energia solar

Plano foi apresentado nesta quarta-feira (19) ao governo do Estado pelo presidente da empresa, Augusto Dantas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A maior comunidade ribeirinha do Amapá, o arquipélago do Bailique (pertencente a Macapá), terá mais de 3,5 mil ligações de energia nos próximos meses, por meio de painéis fotovoltaicos individuais. As famílias pagarão uma taxa de manutenção em torno de R$ 13,00. O plano de investimento foi apresentado pela Equatorial CEA ao governo do Amapá, na tarde desta quarta-feira (19). O presidente da empresa, Augusto Dantas, apresentou este e outros planejamentos ao governador em exercício, Teles Júnior (PDT). O objetivo é retomar a universalização de energia em todo o Estado, alcançando um público de 6 mil famílias. Acompanhe.